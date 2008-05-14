Балога раскрыл тайну: Тимошенко к Ющенко приглашал Яценюк

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в начале встречи с Председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ, премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и лидерами парламентских фракций заявил, что «парламент не может быть заложником политических интриг».

Как сообщает пресс-служба Президента, по словам В.ЮЩЕНКО, «вместо этого парламентское большинство, которое сформировало правительство, само с себя снимает полномочия. А страдает не ВР, а страдает народ Украины, поскольку коалиция не может найти общего языка вокруг национальных приоритетов».

Как отметил глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, на эту встречу премьер-министра пригласил спикер.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО перед тем как покинуть заседание Кабинета Министров и пойти на встречу из В.ЮЩЕНКО, сообщила, что получила приглашение Президента о срочной встрече. Она отметила, что это было «вежливое предложение», и подобного за последние месяцы она не получала.