Министры решили, что пока справятся без Тимошенко

Кабинет министров Украины принял решение продолжить свое заседание без участия в нем премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня, после того как премьер отправилась на встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и руководителями фракций.

Как заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, до возвращения премьера планируется рассмотреть «технические вопросы», а также вопросы «неполитического характера». Он отметил, что губернаторы будут заслушаны после возвращения Ю.ТИМОШЕНКО со встречи.

Вместе с этим, в начале А.ТУРЧИНОВ предложил сделать перерыв в заседании Кабмина до возращения Ю.ТИМОШЕНКО, однако члены правительства не поддержали это предложение.