Жэки – разогнать, депутатов с проститутками – выселить за пределы Киева...

Топ-пятерка самых прикольных кандидатов в мэры столицы

Краткосрочность кампании внеочередных выборов в Киеве, беспрецедентное число кандидатов в мэры обусловили стремление участников столичных гонок любой ценой выделиться в толпе конкурентов. Потеряешься среди коллег – избиратель не заметит и не проголосует. Сознательно или бессознательно, но не только технические кандидаты и всевозможные „городские сумасшедшие”, а даже вполне респектабельные политики обратились к тем пиар-приемам, которые в просторечии принято называть „приколами”. Действительно, Владимир Жириновский, Анджей Леппер, Юрий Лужков доказали, что полу-шутовские технологии „приколов” на постсоциалистическом пространстве работают достаточно эффективно.

Чтобы определить пятерку „самых прикольных” кандидатов в мэры Киева, мы провели опрос экспертов, которые занимаются проблематикой общественных коммуникаций, попросив обосновать свой „ранжир”.

Сразу отметим: действующего мэра Леонида Черновецкого эксперты беспрекословно вывели за конкурс, сказав, что буквально любым своим предложением он побивает в данном жанре всех отечественных политиков. Им всем – до Лени, как до космоса!

Первое место эксперты отдали телепродюсеру Егору Бенкендорфу, чей поход к мэрскому креслу сам по себе напоминает сплошной прикол. Пиарщиков покорила кричащая идея Егора выселить за пределы Киева депутатов и проституток. Мол, пусть найдут там общий язык, обменяются опытом... Еще он хочет, чтобы киевские проститутки платили налоги. Теперь на Окружной кандидату в мэры хоть и не появляйся.

На втором месте, по оценкам экспертов – красавчик-юрист Николай Катеринчук. Бывший герой Помаранчевой революции, которого в настоящее время сильно подозревают в подыгрывании Черновецкому, смело пообещал сделать весь центр Киева пешеходным... после «выселения» зданий парламента, правительства, министерств и ведомств на околицу города. А что, был же такой случай, когда в Египте целую пирамиду разобрали по блокам, перевезли на кораблях по Нилу и установили на новом месте. Так почему мы купол ВР не осилим оттранспортировать на Троещину? Да и наши тихие спальные районы давно пора расшевелить кавалькадами шикарных автомобилей правительственных чиновников и депутатов. Потому что слишком уже сонные. А еще, ничтоже сумняшееся, Катеринчук пообещал за пять лет ликвидировать в столице очередь на жилье и проложить аж десять новых линий метро... Ну а обещание Катеринчуказаставить весь город современными биотуалетами дало коварным острословам основание для заголовков типа „Почти по Гашеку: победа Катеринчука на выборах в Киеве вытекает из уборных”.

Третье место „по приколу” эксперты отдали доблестному бютовцу Александру Турчинову. Особенно поразила специалистов нерядовая идея Александра Валентиновича разогнать все столичные жэки. Как отметили эксперты, имеем тот случай, когда противоположности сходятся. Ликвидацию жэков уже пробовал воплотить в жизнь мэр Харькова Михаил Добкин - „регионал” и непримиримый политический оппонент бютовцев. Михаил Маркович получил репутацию незаурядного „приколиста” после широкого показа в Интернете суперкомичного ролика о том, как Добкин записывал свое агитационное выступление. Правда, ничего хорошего из разгона харьковских жэков не вышло. Дозвониться в коммунальное предприятие "Житлокомсервис", которое пришло на замену жэкам, невозможно, а если и выходит, то это не гарантирует хорошего результата. В процессе реформы персонал жэков был уволен, а филиалы "Житлокомсервиса" укомплектовать кадрами пока не могут. А еще в новом предприятии часто называют такую цену за необходимую услугу, что жители предпочитают самостоятельно искать сантехника или слесаря.

Как незаурядный прикол было воспринято обещание Турчинова и его шефини Юлии Тимошенко предоставить киевлянам пакет социальных гарантий, который предусматривает финансирование на сумму около 5 млрд. грн. Уже не только специалисты, но и простые киевляне запомнили, что инфляция, которая раскручивается после подобных финансовых вливаний, с избытком съедает потом все социальные выплаты.

Ну и неплохо прикололся Турчинов, предложив заманчивый „размен” Виталию Кличко: боксер отказывается от баллотирования на мэра, вместо этого получает гарантированное место заместителя в администрации самого Турчинова – по вопросам физкультуры, спорта и подготовки к Евро-2012. Прикол заключается в том, что у Кличко рейтинг чуть ли не втрое выше.

На четвертом месте, согласно оценкам экспертов „регионал” Василий Горбаль, который просто покорил публику замечательной идеей выдвинуть кандидатом в мэры Киева от ПР боксера в тяжелом весе Владимира Вирчиса. „Если мы хотим победить Кличко, то в данном случае мы не тратимся на креатив, мы серьезно экономим на штабе”, объяснил Горбаль. А дальше все просто: проводится бой между двумя боксерами, кто победил, тот и мер.

В итоге ПР выдвинула кандидатом в мэры все-таки самого Горбаля, но никакого желания драться на ринге с Кличко он не обнаружил. Теперь у него появились совсем другие, менее жестокие и более культурные идеи.

Например, профинансировать реставрационные работы дома в предместье Парижа, где жил выдающийся российский философ Николай Бердяев. И добиться, чтобы одну из улиц Киева назвали именем знаменитого киевлянина. Эксперты подсказывают новоиспеченному интеллектуалу Горбалю еще одну точку приложения сил: все детство будущий философ Бердяев провел в селе Обухов Киевской области, в имении отца. Может, и там, в Обухове, что-то отремонтировать или переназвать?

Наконец, пятое место экспертное мнение присудило представителю блока Литвина Виктору Пилипишину. Этот деятель гордо отбросил никчемные мысли о подкупе избирателя гречкой. Зато огурцы и помидоры... Дальше – без слов.

Николай Писарчук