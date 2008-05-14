Тимошенко: при Кучме губернаторы себе такого не позволяли

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предупреждает председателей областных государственных администраций об ответственности за нарушение законов о ценах и ценообразовании, а также закона о местных госадминистрациях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства.

«Сегодня, по нашим данным, руководители областных госадминистраций являются составной частью абсолютно реального саботажа по борьбе с инфляцией. Не делается ничего, и саботируется то, что делает правительство», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства напомнила, что, в соответствии со ст. 18 закона о местных государственных администраций, а также в соответствии со ст. 5 закона о ценах и ценообразовании, местные администрации обязаны влиять не ценовую политику и контролировать процесс ценообразования.

«Много критиковали режим Л.КУЧМЫ, но тогда за увеличение цен на 1% увольнялись губернаторы за считанные минуты, потому что власть обязана отвечать, а не саботировать. И если кто-то думает, что, саботируя все меры по борьбе с инфляцией, они будут жить по принципу «чем хуже, тем лучше», потому что нужно уничтожать демократическое правительство, то так не получится. Мы достаточно терпели, и сегодня на этом поставим точку», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства сообщила, что сегодня по результатам рассмотрения отчетов пяти губернаторов и руководителя Совета министров Автономной Республики Крым, правительство намерено принять решение о дальнейшем их пребывании в должностях.

«Если ответы будут невразумительны, то правительство будет советоваться и принимать необходимые соответствующие решения», - подчеркнула премьер-министр.