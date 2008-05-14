Партия регионов ставит правительству условие

Фракция Партии регионов требует, чтобы правительство вносило в Верховную Раду законопроекты, касающиеся вступления Украины во Всемирную торговую организацию одновременно с программой адаптации украинской экономики к требованиям ВТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал народный депутат Украины Виктор СЛАУТА (фракция Партии регионов).

Он добавил, что фракция Партии регионов не будет поддерживать законопроекты, касающиеся ВТО, без мероприятий по адаптации, в том числе аграрного сектора Украины, к условиям ВТО.

В свою очередь, народный депутат от Партии регионов Анатолий КИНАХ отметил, что на сегодня наблюдается бессистемный подход правительства к внесению в ВР законопроектов, касающихся ВТО. По его словам, нередко эти законопроекты вносятся без технико-экономического обоснования.

Он добавил, что правительство, не выполняя решения парламента, вносит такие законопроекты при отсутствии принятой программы адаптации украинской экономики к условиям ВТО. По словам А.КИНАХА, в частности, речь идет о резком снижении таможенных тарифов на группы продовольственных и промышленных товаров, что может привести к потере большого количества рабочих мест в Украине и вытеснению импортными товарами украинской продукции.