Тимошенко вежливо пригласили к Ющенко: такого не было несколько месяцев
11:53, 14 мая 2008Политика
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Премьер ушла с заседания Кабмина
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО покинула заседание Кабинета министров и отправилась на встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в ходе заседания Кабмина получила приглашение Президента о срочной встрече.
Она отметила, что это было «вежливое предложение», и такого за последние месяцы она не получала.
Как сообщал УНИАН, на 11.30 назначена встреча Президента В.ЮЩЕНКО с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и руководителями фракций парламента.
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