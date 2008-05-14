Тимошенко вежливо пригласили к Ющенко: такого не было несколько месяцев

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО покинула заседание Кабинета министров и отправилась на встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в ходе заседания Кабмина получила приглашение Президента о срочной встрече.

Она отметила, что это было «вежливое предложение», и такого за последние месяцы она не получала.

Как сообщал УНИАН, на 11.30 назначена встреча Президента В.ЮЩЕНКО с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и руководителями фракций парламента.