БЮТ объявил условие разблокирования Верховной Рады

Фракция БЮТ готова разблокировать работу Верховной Рады, если будет достигнуто согласие после совещания у Президента Украины рассмотреть антиинфляционные законопроекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня с трибуны ВР заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

До тех пор, по его словам, фракция БЮТ будет продолжать блокирование парламента.

Он отметил, что на сегодняшний день те законы, которые просит рассмотреть БЮТ, были внесены еще 1 апреля.

«Поэтому, если Председатель Верховной Рады говорит, что парламент готов рассматривать, то мы мигом разблокируем ВР», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

При этом он добавил, что если «есть добрая воля после совещания у Президента внести эти законопроекты, мы немедленно все разблокируем».

Как сообщал УНИАН, на 11.30 назначена встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, Председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ и руководителями фракций парламента.