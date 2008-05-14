Ющенко встретится с Тимошенко и Яценюком (обновленная)

В 11.30 состоится встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, Председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ и руководителями фракций парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента Председатель Верховной Рады А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что сегодняшняя ситуация «не является кризисом внутри парламента, это институционный кризис, а институционные кризисы не решаются только народными депутатами».

По словам Председателя ВР, по решению руководителей фракций имел разговор с Президентом В.ЮЩЕНКО и была достигнута договоренность о встрече сегодня в 11.30.

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, «если институты не могут прийти к соответствующему пониманию, то желательно сесть за стол и переговорить».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «парламент справился с кризисами, создаваемыми самостоятельно, а если кризисы созданы извне, то желательно, чтобы участники этих кризисов принимали участие в их решении».

Он добавил, что парламент готов работать «в исключительном конструктиве, но происходящее сейчас, конструктивом не назовешь».