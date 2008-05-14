Губернатору Волыни получил в СП разрешение появиться у Тимошенко

Председатель Волынской областной государственной администрации Николай РОМАНЮК получил разрешение Секретариата Президента на командировку и прибыл на заседание Кабинета министров Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.РОМАНЮК сообщил сегодня журналистам.

Он подчеркнул, что приглашен на заседание правительства для доклада о задолженности по заработной плате, которая в области выросла с 2 до 5,6 млн. грн. в основном за счет задолженности шахтерам. Также, по его словам, часть этой суммы составляет задолженность работникам коммунальных предприятий Луцка.

Н.РОМАНЮК отметил, что намерен просить Кабмин улучшить финансирование шахт.

Он также подчеркнул, что рост цен на продукты питания в области ниже среднего показателя по Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительство запланировано заслушать доклады глав облгосадминистраций пяти областей Украины и председателя Совета министров Автономной Республики Крым о мероприятиях по погашению задолженности по заработной плате и борьбе с повышением цен на продукты питания в регионах.