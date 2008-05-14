Ющенко решил привести оценки губернаторов к ”единому знаменателю”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал распоряжение о создании рабочей группы по проработке унифицированных требований относительно оценки деятельности Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

Как сообщает пресс-служба Президента, руководителю рабочей группы, заместителю главы Секретариата Президента Роману БЕССМЕРТНОМУ предоставлено право вносить в случае необходимости изменения в ее персональный состав и привлекать в установленном порядке к работе в ней представителей органов исполнительной власти, ученых, специалистов.

Рабочей группе поручено проработать в двухмесячный срок унифицированные требования по оценке деятельности Совета министров Крыма, областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций, предусмотрев усовершенствование системы оценки выполнения возложенных на эти органы полномочий, эффективности реализации ими государственной политики в соответствующих сферах, комплексного социально-экономического развития соответствующих территорий, соблюдения Конституции и законов Украины, актов Президента Украины, защиты законных прав и интересов граждан и внести предложения по введению таких требований.

Рабочая группа должна подать в недельный срок на утверждение графики проведения в 2008 году мониторинга деятельности Совета министров АРК областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций, в том числе по поводу выполнения ими актов Президента Украины.

Этим распоряжением признано утратившим действие распоряжение Президента Украины от 12 сентября 2005 года «О разработке критериев и методики оценки деятельности Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций».