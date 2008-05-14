Яценюк закрыл заседание парламента (обновленная)

Следующее заседание Верховной Рады Украины начнется завтра в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед закрытием сегодняшнего пленарного заседания сообщил Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что из-за блокирования трибуны и президиума парламент не может сегодня нормально работать.

Кроме того, он напомнил, что на 11.30 запланирована встреча лидеров фракций и руководства правительства с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, сегодня народные депутаты будут работать в комитетах.

Каждую среду, в соответствии с регламентом, в ВР проходит только утреннее пленарное заседание.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром представители фракции БЮТ заблокировали трибуну и президиумы ВР, требуя принятия антиинфляционных законов.