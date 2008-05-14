Катеринчук обвинил Черновецкого и Луценко в избиении своего человека

12 мая поздно вечером на члена участковой избирательной комиссии №34 Святошинского района от Блока Николая Катеринчука было совершено разбойное нападение. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Катеринчука.

В результате нападения, утверждают представители пресс-службы, потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и в данное время находится в больнице.

По мнению кандидата в мэры Киева Николая Катеринчука, этот случай стал подтверждением того, что „как и прогнозировалось, избирательная кампания под свое завершение переходит из фазы грязного черного пиара в фазу грубых разбойных нападений на членов комиссий от нашего Блока”.

Кандидат в мэры убежден, что нападение совершено сознательно, целенаправленно. Катеринчук заявил, что по его мнению, “это преступление совершено людьми Черновецкого под прикрытием подчиненных Луценко”.

Кандидат обещал сделать все, “чтобы это дело было доведено до рассмотрения в суде” и проинформировал, что он как народный депутат уже послал запрос в Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины с требованием прекратить произвол в столице.