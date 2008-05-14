Духовенство Донецкой области молится за здоровье Януковича
Лидер ПР посещает Енакиево
|Виктор Янукович
Как передает корреспондент УНИАН, также В.ЯНУКОВИЧ принимает участие в Богослужении, которое проводят епископ Горловский и Славянский Митрофан и митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион.
У строящегося собора В.ЯНУКОВИЧА встречали около полутора тысяч жителей Енакиево. В приветственных словах духовенство области заявило о том, что молятся о здравии В.ЯНУКОВИЧА.
Далее по окончании церемонии планируется посещение В.ЯНУКОВИЧЕМ двух кладбищ, где похоронены его мать, отец и родственники.
Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ примет участие в панихиде, а затем возложит цветы к памятнику летчику-космонавту Георгию Береговому, которого считает своим наставником.
В 13.40 запланировано общение экс-премьера с прессой. После чего В.ЯНУКОВИЧ выедет в Донецк и в 17.00 вылетит в Киев.
Справка УНИАН. В декабре 2006 года в Енакиево состоялась торжественная закладка камня и освещение места для строительства храма в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца. В закладке камня участвовала жена экс-премьера Людмила ЯНУКОВИЧ.