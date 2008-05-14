Закон о Кабмине БЮТу уже не нужен?

Фракция Блока Юлии Тимошенко будет блокировать работу парламента до тех пор, пока не будут приняты антиинфляционные законы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО.

О.ЛЯШКО отметил, что на сегодня в повестке дня работы ВР первым вопросом предусмотрено рассмотрение проекта закона о Кабинете Министров.

«А кому он нужен, когда в стране такая инфляция», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 мая в 10.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен был выступить в Верховной Раде с ежегодным Посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Однако депутаты от БЮТ заблокировали парламентскую трибуну, президиум, правительственную ложу и ложу судей. Фракция БЮТ требовала до выступления Президента в Верховной Раде принять антиинфляционные законы и кадровые решения, в частности, о председателе Фонда государственного имущества Украины.

Из-за блокирования глава государства так и не выступил с посланием.

После закрытия заседания ВР премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ будет блокировать трибуну, пока парламент не рассмотрит три антиинфляционных законопроекта.