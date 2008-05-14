Яценюк открыл утреннее заседание ВР с ”чужого” места

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК открыл утреннее заседание парламента и проводит его с трибуны.

Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на это трибуну и президиум заблокировали депутаты от фракции БЮТ. Также они заблокировали входы в президиум.

А.ЯЦЕНЮК зашел в сессионный зал через дверь напротив трибуны, рядом с которой размещаются народные депутаты из фракций Блока Литвина и БЮТ. Он подошел к трибуне. Народные депутаты из фракции БЮТ дали ему возможность подойти к микрофону.

А.ЯЦЕНЮК открыл утреннее заседание и предложил народным депутатам зарегистрироваться. В сессионном зале зарегистрировалось 288 народных депутатов. После регистрации он сообщил о необходимости консультаций с руководителями фракций о последующей работе парламента.