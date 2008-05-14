Нардепы Луценко роздали на орехи Ющенко, Тимошенко и Балоге

Заявление, распространенное от имени Политсовета блока “Наша Украина - Народная самооборона” от момента его формального согласования на заседании Политсовета блока до момента его оглашения 13 мая претерпело искажения и поэтому не соответствует позиции Гражданского движения “Народная самооборона”.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Гражданского движения «Народная самооборона».

«Народная самооборона» уверена, что единственный путь выхода из политического кризиса - отставка главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ и одновременное прекращение несогласованных и несвоевременных конституционных изменений от БЮТ.

По словам авторов заявления, “в Украине наблюдается парламентский кризис и виновниками этого кризиса, к сожалению, является два непримиримых лагеря: окружение ЮЩЕНКО и окружение ТИМОШЕНКО”.

“Народная самооборона” считает неприемлемыми и недопустимыми действия по блокированию деятельности Верховной Рады Украины, которые позволили себе Блок Юлии Тимошенко. “В глазах украинской общественности блокирование трибуны Верховной Рады Украины представителями провластной фракции выглядит полным абсурдом”, и “Народная самооборона” призывает БЮТ прекратить подобные деструктивные методы.

В то же время, говорится в заявлении, Гражданское движение “Народная самооборона” понимает, что такие неприемлемые действия БЮТ были в который раз спровоцированы Секретариатом Президента во главе с Виктором БАЛОГОЙ, который в последнее время пытается на своей базе сформировать альтернативный Кабмин и целеустремленно занимается разрушением единой исполнительной вертикали”.

“Народная самооборона” призывает к возобновлению согласованной работы демократических сил, от которой люди ожидают конкретных действий. “Призываем коллег не прятать головы в песок безответственности и пойти на осмысленные шаги ради согласованной работы во благо Украины”, отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Политический совет блока НУ-НС распространил заявление, в котором отмечается, что БЮТ искусственно провоцирует противостояние в коалиции.

“Блок НУ-НС обеспокоен беспрецедентными событиями в Верховной Раде Украины. Одна из двух фракций правящего большинства, а именно фракция БЮТ, заблокировала работу парламента. Таким образом, мы являемся свидетелями уникального факта, когда работу парламента блокирует не оппозиционная, а правящая фракция, которая в составе коалиции несет ответственность за состояние и последствия законодательного процесса”, говорится в заявлении.

Члены политсовета НУ-НС считают, что БЮТ придумывает разные поводы для срыва работы Верховной Рады. “Согласно последней версии, озвученной уже после блокирования трибуны, БЮТ требует рассмотрения законопроектов, направленных на борьбу с инфляцией. При этом для нас остается загадкой, кто же именно выступает против рассмотрения этих законопроектов”, - отмечается в документе.

“Это странное громкое стучание в открытую дверь еще раз подтверждает, что наши партнеры по коалиции, к сожалению, искусственно провоцируют противостояние даже там, где для него нет никаких оснований”, - убеждены в НУ-НС.