Бютовцы опять блокируют трибуну и президиум ВР

Представители фракции Блока Юлии Тимошенко блокируют трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты сидят в правительственной ложе и президиуме и читают газеты. Депутаты, находящиеся возле трибуны, разговаривают между собой и по телефонам.

Сегодня в повестке дня работы ВР первым вопросом предусмотрено рассмотрение законопроекта «О Кабинете Министров Украины».

Как сообщал УНИАН, в интервью журналистам народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО заявил, что представители БЮТ будут блокировать работу Верховной Рады до принятия антиинфляционных законов.