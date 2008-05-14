Бютовцы опять блокируют трибуну и президиум ВР
10:06, 14 мая 2008Политика
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Сегодня в повестке дня - закон о Кабмине
Представители фракции Блока Юлии Тимошенко блокируют трибуну и президиум Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты сидят в правительственной ложе и президиуме и читают газеты. Депутаты, находящиеся возле трибуны, разговаривают между собой и по телефонам.
Сегодня в повестке дня работы ВР первым вопросом предусмотрено рассмотрение законопроекта «О Кабинете Министров Украины».
Как сообщал УНИАН, в интервью журналистам народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО заявил, что представители БЮТ будут блокировать работу Верховной Рады до принятия антиинфляционных законов.
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