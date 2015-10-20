В Бундестаге прогнозируют поражение Европы, если Украина не проведет реформы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат немецкого Бундестага от правящей партии «Христианско-демократический союз», председатель Комитета по иностранным делам Норберт Рёттген заявил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в последнее время ситуация в Украине стала более спокойной в связи с перемирием на Донбассе, и сейчас фокус внимания переносится больше на внутреннее развитие в стране.

Он отметил, что в Германии наблюдают за ситуацией в Украине, в частности, за темпом проведения реформ.

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«Сейчас в Германии складывается такое впечатление, что темп проведения необходимых Украине реформ слишком низкий, и их результаты пока не очень видны. Особенно это касается сферы юстиции и сферы судопроизводства. Структурная коррупция в этих отраслях связывается с определенными лицами. Несмотря на то, что такая критика звучит, изменения не происходят»,- сказал Рёттген.

По его словам, самое большое внимание сегодня вызывает тема борьбы с коррупцией, в частности, так называемая чиновническая коррупция.

«Это начинается как с судейского корпуса как целой группы, так и касается отдельных личностей, которые есть в Генеральной прокуратуре Украины, эти лица называются также персонально, но, несмотря на все это, какие-то изменения здесь не происходят», - добавил Рёттген.

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По его словам, в Германии господствует мнение, что если Украина достигнет успеха в проведении реформ и борьбе с коррупцией, так это будет и европейский успех, а если Украине не удастся ничего достичь, так это также будет и общеевропейским поражением, поскольку в Европе все рассматривают Украину как очень важное государство.

«На вопрос будет ли успешной Украина, или она проиграет, ответ может быть дан со временем, но необходимо, чтобы путь реформ продолжался, чтобы продолжалась борьба с коррупцией, потому что в противном случае вся легитимность новой Украины будет поставлена под вопрос», - подчеркнул Рёттген.

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Он отметил, что во время встреч с украинскими чиновниками, среди прочего, будет обсуждать вопрос проведение местных выборов в Украине 25 октября.

«В Украине существуют партии, которые не соответствуют представлению в Европе о политических партиях, скорее, это объединение по интересам, особенно когда политическая борьба происходит на фоне ухудшения ситуации с выплатами зарплат, с уровнем зарплат, с продолжительностью жизни», - добавил Рёттген.