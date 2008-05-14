Из-за чего на самом деле Тимошенко поссорилась с Ющенко

Вчера утром перед началом блокирования парламентской трибуны Юлия Тимошенко провела откровенный разговор с членами своей фракции. По данным Украинской правды, официальная причина демарша БЮТ "пока на рассмотрение парламента не будет поставлен пакет антиинфляционных мер и кадровые вопросы" не совсем отвечает действительности.

Во-первых два “антиинфляционных” законопроекта стояли в повестке дня на среду. А во-вторых Тимошенко задумала отрезать доступ президенту к Конституционному суду. Ведь еще накануне Арсений Яценюк заявил, что в день своего обращения президент будет настаивать также на принесении присяги тремя судьями КС, назначенными еще в феврале.

Эта новость не получила широкой огласки, но для Тимошенко реплика спикера оказалась куда более информативной. “Еще со времен прошлой Рады судьи Конституционного суда распределены между Виктором Януковичем и Виктором Андреевичем, – металлическим голосом объясняла Тимошенко своим депутатам на утреннем заседании фракции. – И сейчас есть риск, что если два или три судьи из известного Закарпатья принесут присягу, то мы будем каждый день думать о том, какие решения будет принимать КС в интересах определенных сил”. Впрочем, замечает издание, Тимошенко откровенно настаивала на том, что в общении с прессой эту тему не нужно разглашать. “Я очень прошу вас это пока еще не комментировать, – говорила премьер в полной тишине. – Наши действия нужно комментировать исключительно в том русле, что президент препятствует выплатам компенсаций и помощи при рождении ребенка”.

На закрытом заседании фракции лидер БЮТ рассказала, что, по ее информации, Ющенко руками Партии регионов пытается начать конституционное производство относительно законности выплат Сбербанка и других социальных инициатив ее правительства.

Интересно, что сразу несколько источников "Украинской правды" утверждают: блокировать Верховную Раду в этот день планировала и Партия регионов. Так же, как и для БЮТ, их мотивом было предотвратить присягу новых конституционных судей из квоты президента, что изменило бы баланс КС в интересах Ющенко.