Ющенко в Британии расскажет о прогрессе после Помаранчевой революции

Сегодня начинается двухдневный рабочий визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Великобританию.

Как сообщает пресс-служба главы государства, программой визита предусмотрены переговоры Президента Украины с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ и проведение их совместной пресс-конференции.

Также запланирована встреча В.ЮЩЕНКО с ведущими парламентариями Великобритании и его выступление перед членами Палаты Лордов и Палаты Общин.

Программа визита включает также встречу Президента Украины с Принцем ЭНДРЮ, Герцогом Йоркским, в Букингемском дворце.

В Королевском институте международных дел «Четем Хаус» состоится выступление Президента Украины на тему «Прогресс Украины после Помаранчевой революции».

Кроме того, в Лондоне Президент Украины будет принимать участие в церемонии открытия выставки, посвященной почтению памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.