Тимошенко выдвинула Ющенко ультиматум: угрожает разорвать союз

Юлия Тимошенко сегодня впервые за четыре месяца сообщила Президенту, что если ситуация в стране не улучшится, то «премьер президенту - не партнер и не союзник».

Об этом она заявила во вторник на встрече с избирателями Подольского района Киева, сообщает официальный сайт блока имени премьера.

«Вокруг Правительства ставят силки, но со мной такие штучки не проходят. Не проходят потому, что я несу ответственность», - отметила Тимошенко.

«Когда мы мерзли на Майданах, за нашей спиной на круглых столах подписывали Конституцию, которая привела к тому, что премьер-министр не имеет отношения к губернаторам, которых назначает президент», - отметила лидер БЮТ.

Юлия Тимошенко отметила, что некоторые министры также не подотчетны Правительству. «Их назначают в другом месте», - сказала она.

Лидер БЮТ отметила, что всеми силами хранит демократическую коалицию и готовая простить то, что по ее мнению, возможно не простил бы другой политик.

Она объяснила это тем, что «позорить и унижать собственную страну, практически уничтожать экономически все, что мы строим, не является методами борьбы за следующие президентские выборы», - сказала она.

Кроме того, Юлия Тимошенко отметила, что переформатирования демократической коалиции не будет.