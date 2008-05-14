Лужков договорился до того, что Украина... присвоила Крым

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ считает, что Россия должна подтвердить статус Севастополя как российского города, поскольку это, по его словам, соответствует ряду исторических документов.

"Мы (Россия) обязаны подтвердить статус Севастополя как российского города. Не может Россия обеспечить свои южные рубежи, не имея Севастополя", - сказал мэр Москвы сегодня в эфире телеканала ТВЦ.

В частности, Ю.ЛУЖКОВ снова повторил свое высказывание, что в 1948 году Севастополь был выделен из Крымской области как военная база в статусе города республиканского подчинения Российской Федерации. Мэр заявил также, что в 1954 году Севастополь не вошел в число переданных Никитой Хрущевым Украине территорий.

"Сама передача Крыма была осуществлена вопреки требованиям Конституции СССР", - цитирует Ю.ЛУЖКОВА РИА «Новости».

В частности, по его словам, при передаче Крыма Украине была нарушена Конституция СССР, поскольку должен был проводиться общенародный референдум, а его не было.

"Есть ли у Украины основа? Основ присвоить Крым и Севастополь никаких нет", - считает Ю.ЛУЖКОВ.

Комментируя решение украинских властей об объявлении его персона нон-грата за высказывания о статусе Севастополя, мэр сказал: "Меня не испугаешь, рот мне закрыть не могут и не смогли".

По мнению Ю.ЛУЖКОВА, Украина "боится его появления" в Крыму и Севастополе потому, что "кошка съела чужое".

Московский градоначальник считает, что "все движется в сторону глубинного разлада" между Украиной и Россией. Такой вывод Ю.ЛУЖКОВ сделал, по его словам, увидев, как в Украине чествуют националистов и то, как относятся украинские власти к вопросу о Севастополе.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины 12 мая запретила Ю.ЛУЖКОВУ въезд в страну из-за его высказываний относительно Севастополя. 10 мая в Севастополе на торжествах по случаю 225-летия Черноморского флота РФ Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос государственной принадлежности Севастополя остался нерешенным, и Россия будет этот вопрос решать в пользу своего "государственного права".