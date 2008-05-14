Кличко: поражения не будет, мы ведем переговоры

Кандидат на должность городского председателя Киева Виталий КЛИЧКО убежден, что единым кандидатом от демократических сил на должность мэра столицы должен стать тот, кому более всего доверяют киевляне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КЛИЧКО заявил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Я уверен, что такой кандидат должен быть выдвинут. Мы ведем переговоры…», - сказал В.КЛИЧКО.

При этом он выразил убеждение, что единым кандидатом на пост мэра столицы должен стать тот, кому более всего доверяют киевляне.

На уточняющий вопрос журналистов, готов ли он, в случае своего поражения на выборах и повторного избрания Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО киевским мэром, вместе с кандидатом от БЮТ Александром ТУРЧИНОВЫМ разделить ответственность за поражение демократических сил, В.КЛИЧКО ответил: «Я могу вас заверить - поражения не будет, будет победа».

Вместе с тем он заявил, что не относит себя ни к одной из существующих на сегодняшний день в Украине политических сил, в то же время позиционирует себя как защитник интересов киевлян.

В.КЛИЧКО уверен, что в случае его победы на киевских выборах, все политические силы и парламент поддержат все добрые начинания его команды.

«Я общался со многими парламентариями, очень многие из них разделяют мою точку зрения (на обустройство столицы – УНИАН)», - сказал В.КЛИЧКО.