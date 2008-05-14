Мороз о Ющенко, Тимошенко и конституционном перевороте

«То, что наблюдали граждане Украины сегодня в Верховной Раде – перепалку между высокими должностными лицами – унижает и граждан, и государство». Об этом заявил лидер Социалистической партии Украины, бывший председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Возникает вопрос: к кому и для чего обращаются руководители институтов власти, сформированной ими и подчиненной во всех государственных институтах, и полностью подконтрольной обоим участникам дискуссий. Оказывается, мешает Конституция, потому что она, по словам Юлии ТИМОШЕНКО, создает «двоевластие в стране», - отмечает А.МОРОЗ. - Дело не в Конституции, а в них самих, в соревновании за право пренебрегать Основным Законом в борьбе за абсолютную власть”.

По убеждению лидера СПУ, “в этом большая опасность для страны. Потому что уже сегодня видны последствия антиконституционного переворота, осуществленного ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО”. По его словам, “ЮЩЕНКО разрушил правовую систему, уничтожил судебную ветвь власти, сделал откровенное пренебрежение Конституцией и законами практикой для действий гаранта Конституции, его Секретариата, Кабинета Министров, системы власти на местах».

Как отметил А.МОРОЗ, «социалисты в 2006 году были правы тысячу раз, когда предупреждали о таких возможностях развития событий. Сегодня это видно каждому».