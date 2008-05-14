Турчинов: с большинством в Киевсовете БЮТ решит любые проблемы

Блок Юлии Тимошенко рассчитывает, что на основе его фракции в Киевсовете будет сформировано большинство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил кандидат в мэры Киева от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ на встрече с избирателями Подольского района столицы.

«Наша команда хочет получить большинство в Киевсовете, и тогда не будет существовать ни одной задачи и ни одной проблемы, которые мы не смогли бы решить, объединив Кабинет министров и киевскую городскую власть. Это будет пример для всей Украины», - сказал А.ТУРЧИНОВ.