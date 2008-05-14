Турчинов: с большинством в Киевсовете БЮТ решит любые проблемы
00:03, 14 мая 2008Политика
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Кандидат встречается с избирателями
|Александр Турчинов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил кандидат в мэры Киева от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ на встрече с избирателями Подольского района столицы.
«Наша команда хочет получить большинство в Киевсовете, и тогда не будет существовать ни одной задачи и ни одной проблемы, которые мы не смогли бы решить, объединив Кабинет министров и киевскую городскую власть. Это будет пример для всей Украины», - сказал А.ТУРЧИНОВ.
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