Как бютовцы сорвали речь Президента

Это была шестая попытка Президента Виктора Ющенко зачитать свое послание новоизбранной Верховной Раде. Он не зачитал его из-за того, что фракция БЮТ заблокировала парламентскую трибуну. Ранее послание Президента откладывалось по различным причинам, но сегодня – в свете всех противостояний с правительством – это выглядело как откровенное неуважение к Президенту.

Выступление не состоялось...

Президент в боковой комнате пил чай с Виктором Балогой, “регионалами” Борисом Колесниковым, Виктором Януковичем, Раисой Богатыревой, Александром Ефремовым. В кулуарах толклись начальник Госохраны Валерий Гелетей и Евгений Червоненко.

– Пришли поболеть за Президента, пан Евгений? – спросила я Червоненко.

– Если бы Президент поручил, я бы и под парламентской трибуной разобрался, – сказал Евгений Альфредович.

– А во фракции НУ–НС много таких, кто готов разбираться с БЮТ? – поинтересовалась я.

– Пара-тройка ребят нашлись бы, – ответил Евгений Альфредович.

К журналистам подошел народный депутат Украины, “самбист” Тарас Стецькив. Улыбаясь нашеукраинцу Юрию Кармазину, который вышел из кабинета, где сидел Президент, Стецькив томно спросил:

– Ты там был? И как оно?

Юрий Кармазин засмеялся:

– А ты?

– А я пришел папу послушать, а затем – маму (говорили, что после Президента будет выступать Юлия Тимошенко).

На самом деле Тарас Стецькив был очень зол и на маму, и на папу. Он публично критиковал обоих, обвиняя их в том, что они расшатывают государственную лодку, пытаясь выбросить друг друга, а на самом деле рискуя Украиной.

– Да с нас даже в Москве смеются. “Регионы” не понимают, что происходит, они знают, как добиваться власти, пользоваться ею, но не знают, для чего ее публично уничтожать. Да стопроцентно не прав Президент относительно Фонда госимущества, но и Тимошенко уподобляется Балоге, когда ее фракция блокирует трибуну. Где это видано, чтобы парламентская коалиция блокировала трибуну? – расходился Тарас.

– А почему же вы, члены его фракции, не посоветовали Президенту, чтобы лучше бы он сегодня не приходил? – спросила я.

– Потому что наши ребята ходят к нему посоревноваться за его любовь, а не за любовь к Украине, – ответил Стецькив.

– А чего же не пришли к БЮТ и не объяснили, что это очень невежливо так с Президентом обращаться?

– К БЮТ мы ходим, но там принимает решение один человек, и я к ней уже несколько дней попасть не могу. Зато ей хорошо, эти картинки заблокированного парламента идут на Европу, а там знают: ситуацию контролирует она, – признался Тарас.

Народные депутаты от БЮТ еще вчера предупреждали о возможном блокировании трибуны. Говорили, что одной из главных причин станет требование Тимошенко решить кадровый вопрос, связанный с Фондом госимущества.

Сама глава ФГИУ Валентина Семенюк-Самсоненко ожидала Президента вместе с прессой. Закончив брифинг, Президент на самом выходе нежно поцеловал ее в щечку...

Еще одна из причин блокирования – требование БЮТ принять антиинфляционный пакет законов. Однако по словам нунсовцев, даже лидер фракции БЮТ Иван Кириленко был озадачен таким объяснениям причин блокирования. Вчера на согласительном совете об этом вроде бы не было и речи. И где эти законопроекты – никто не знает. По убеждению отдельных нашеукраинцев, БЮТ таким образом ищет путей повышения собственного рейтинга...

Наконец появился Виктор Андреевич. Нужно отдать должное, он был убедителен.

– Повестка дня была согласована, и я имел четкое ощущение, что сегодня мне удастся выполнить свой конституционный долг и обратиться к парламентариям с ежегодным посланием. Однако этого не произошло, – сказал Президент. – Мне не удалось выступить в Верховной Раде с ежегодным посланием по надуманным причинам, которые выдвинул БЮТ, требуя внеочередного внесения в повестку дня работы Верховной Рады пакета антикризисных мер. Это впервые в истории Украины – беспрецедентный случай, когда парламентское большинство, которое отвечает за работу парламента, само его и блокирует.

Ющенко призывал правительство и коалицию срочно внести изменения в Госбюджет на 2008 год. Отметил, что борьба с инфляцией невозможна без внесения изменений в бюджет, которые предусматривали бы эффективные инструменты ее преодоления. Он выразил сожаление, что правительство до сих пор не смогло внести изменения в бюджет, хотя должно было это сделать в течение 30 дней с начала года.

– Очевидно, в этом немногие из ответственных правительственных чиновников видят приоритет или серьезный ответ на те вызовы, которые существуют перед национальной экономикой, – сказал Президент.

Через несколько минут перед прессой в Верховной Раде появилась Юлия Владимировна.

– Четыре месяца я не отвечала ни на одно нападение, ни на одно унижение, ни на один запрет. Четыре месяца я верила в то, что демократическая коалиция будет работать, – сказала она. – И на сегодня никакой альтернативы демократической коалиции нет. Я взяла обязательство за пять-шесть месяцев избавиться от инфляции. Но четыре месяца идет полное блокирование работы правительства, происходит полный саботаж решений Кабинета министров, даже на уровне губернаторов. Потому сегодня мы приняли очень четкое решение. Я не буду больше наблюдать за тем, как растворяются в воздухе те считанные гривни и копейки людей, которые съедаются инфляцией в силу того, что борются с правительством, борются со мной лично, готовясь к следующим выборам Президента. БЮТ будет блокировать трибуну Верховной Рады, пока парламент не рассмотрит три антиинфляционных законопроекта. БЮТ не отойдет от трибуны, пока Верховная Рада не рассмотрит законопроекты об импортных пошлинах, об установлении ограничений на торговые надбавки на основные продукты питания в супермаркетах и о пополнении импортными основными пищевыми продуктами украинского рынка на беспошлинной основе. Тимошенко отметила, что завтра на заседании правительства будут рассмотрены результаты деятельности губернаторов и определен перечень тех областей, где сейчас наихудшая экономическая ситуация.

– Когда сегодня губернаторы выполняют поручение практически раздувать инфляцию, делать так, чтобы цены росли, то такого мы допускать не будем, – сказала она.

Тимошенко также сообщила, что завтра правительство заслушает губернаторов и если будут основания, подготовит представления Президенту на их увольнение.

Краткое резюме сделал спикер Арсений Яценюк, который выступил после Тимошенко. Работать будем? Нет? Заседание – закрыто. Все.

– Стыдно за все, что происходит. Страна деградирует. У меня в первом часу собирается согласительный совет, но он не разрешит конституционного и персонального конфликта.

Яценюк в свое коротенькое выступление перед прессой элегантно вмонтировал критику коалиции, а в конце сказал:

– И не надо мне диктовать, что делать, – ни с Банковой, ни с Грушевского.

На момент написания материала стало известно, что вечернего заседания не будет...

Регионалы комментируют ситуацию приблизительно так: коалиция ни на что не способна, а Юлия Тимошенко раскручивает досрочные президентские выборы. Что касается НУ–НС, то одна часть фракции говорит, что правительство очень хочет уйти в отставку и буквально провоцирует такое решение Президента. Вторая часть говорит, что у главы правительства сдают нервы.

Однако почти никто из опрошенных нами депутатов от БЮТ и “Регионов” не сомневается, что пленарная неделя состоится и общая парламентская комиссия по внесению изменений в Конституцию будет создана.

Маша Мищенко