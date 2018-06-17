Вехи недели. Праздник защитников, расследование по MH-17 и обвинения от Наливайченко

Праздник Покрова Богородицы теперь в Украине празднуется на национальном уровне. Согласно президентскому указу 14 октября – День защитника Украины, и уже первое празднование засвидетельствовало, что это – всенародный и массовый «красный день календаря». Украинская армия за последние полтора года от небольшого отряда боеготовых военных превратилась в реальную силу, опирающуюся на поддержку миллионов сограждан. Эта трансформация имеет огромное значение в деле становления Украины как субъекта внешней политики.

Способствовать этому процессу будет и избрание нашей страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Украина получила возможность не только для постоянного воздействия на мировое сообщество, но и демонстрации своей способности быть одним из лидеров постсоветского пространства и региона Центральной и Восточной Европы. Конечно, для этого необходимы реальные действия и согласование позиций с партнерами. Как минимум – в деле борьбы за наказание убийц пассажиров и членов экипажа «Боинга-777», сбитого летом прошлого года в небе Донбасса. Голландия уже определила, что непосредственной виновницей гибели стала выпущенная российским ЗРК «Бук» ракета, осталось выяснить, кто отдал приказ и нажал на кнопку «пуск».

По праву может претендовать на статус защитницы Украины и министр финансов нашей страны Наталья Яресько. Она продолжает практически беспрерывные переговоры на тему увеличения размеров финансовой помощи Украине, что способно создать предпосылки для выхода из экономического кризиса. Яресько полагает, что украинская экономика уже прошла дно, но далеко не все западные лидеры разделяют ее оптимизм. Петр Порошенко пообещал на Национальном совете реформ разобраться, кто же тормозит преобразования в государстве, и что мешает отмене безвизового режима с ЕС.

Несанкцинированно помочь главе государства попытался Валентин Наливайченко. Бывший председатель СБУ выдержал паузу в лучших театральных традициях и обвинил Игоря Кононенко (не просто парламентария и первого заместителя главы фракции БПП, но и давнего президентского друга) в финансовых махинациях.

Еще одно заявление бывшего шефа спецслужб – о наличии «российского следа» в убийствах на Институтской с упоминанием Владислава Суркова – отрицает лично генеральный прокурор. Виктор Шокин заявил, что расследование преступлений на Майдане практически подошло к концу, и данных о причастности граждан сопредельного государства к этому преступлению нет. Шокин пока не анонсирует новые уголовные дела против парламентариев, но признался, что пытается не ночевать две ночи подряд в одном месте.

Евгений Магда