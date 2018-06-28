Есть ли у БЮТ и Партии регионов общий проект Конституции?

Эксперты и политики обещали, что сразу после праздников будет создана парламентская комиссия по внесению изменений в Конституцию. Говорили, что якобы существует согласованный проект БЮТ и Партии регионов, непубличным соавтором которого якобы является Виктор Медведчук. По поводу согласованных действий БЮТ и ПР относительно принятия изменений в Основной Закон ситуацию комментируют политологи.

Владимир Фесенко:

ДЛЯ НАЧАЛА БЮТ И ПР ЗАЯВЯТ КАЖДАЯ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ

Думаю, конституционная проблематика будет одной из главных на этой неделе. Для начала фракции БЮТ и Партии регионов заявят каждая свой собственный проект изменений в Конституцию, которые будут отличаться в нюансах, но будут иметь одну общую принципиально важную характеристику: переход к парламентской форме правления.

Появление двух конституционных проектов от БЮТ и ПР будет предполагать, что необходимо создать парламентскую Конституционную комиссию. И именно решение о создании комиссии станет первым шагом конституционного процесса в Верховной Раде. Конституционная комиссия может начать работу по соединению двух законопроектов и выработке совместного проекта. Это будет следующий шаг. И только после того, как комиссией в парламенте будет оформлен совместный проект, он будет отправлен в Конституционный суд.

Политическим силам невыгодно сразу представлять совместный законопроект со 150 подписями членов БЮТ и ПР. Это дало бы повод обвинить БЮТ в нарушении конституционных договоренностей, в том, что они идут на сепаратный союз с противниками, что они предатели. А так будет соблюдена драматургия политического процесса и некие правила игры. Сначала каждый заявляет свой собственный проект, и только потом они будут согласовываться.

Я в Интернете видел информацию о проекте БЮТ, но не знаю, является ли он медведчуковским. Тень Медведучка видят в разных местах – кто в Партии регионов, кто в БЮТ, кто в России. Я бы говорил, что есть текст, который приписывают БЮТ. Вполне возможно, что это зондаж общественного мнения либо один из предварительных вариантов проекта конституционных изменений, которые разрабатываются БЮТ. Кстати, подобная ситуация была с президентскими конституционными законопроектами. Мы уже видели несколько таких версий, ни одна из которых не получила официального подтверждения. Я думаю, что с бютовским проектом будет похожая история. Только когда будет зарегистрирован официальный законопроект, мы сможем его анализировать. Для БЮТ принципиально важными являются две вещи: максимальная передача всех полномочий исполнительной власти – под контроль правительства. Чтобы правительство и премьер-министр были единоличными хозяевами в сфере исполнительной власти. Президент из сферы исполнительной власти уходит. Предполагается, что будут сохранены прямые президентские выборы и определенные полномочия Президента в сфере внешней политики и национальной безопасности. А вот каким будет круг этих полномочий, я думаю, станет предметом согласований, в том числе между фракциями Верховной Рады, а также с Президентом.

Дмитрий Выдрин:

У МЕДВЕДЧУКА БЫЛО МНОГО ПРОЕКТОВ, НО НИ ОДИН ИЗ НИХ НЕ РЕАЛИЗОВАН

Совместный законопроект БЮТ и ПР, касающийся конституционных изменений, теоретически возможен, практически это маловероятно. Наш парламент продемонстрировал катастрофическую неспособность к работе. Не было ни одного законопроекта, который бы нашел одобрение хотя бы простого большинства. Единственное более-менее успешное голосование – это назначение премьер-министра. И то оно вымучивалось, вы помните, с какими усилиями. Маловероятно, что две политические силы, имеющие противоположные взгляды на масштабные, принципиально важные вещи, сумели договориться по позициям, касающимся конституционных изменений. Потому что любые уступки одной из политических сил приведут к колоссальной потере голосов, у одних – на Востоке, у других – на Западе. Шанс этих сил договориться по поводу общего конституционного проекта – мизерный. Ну, бывают чудеса в природе, но в чудеса такого масштаба не верю.

Достаточно долго говорят о существовании проекта конституционных изменений Медведчука. У Медведчука было много проектов… Это были интересные, сильные проекты, но ни один из них не был реализован. Помните проект Медведчука о двухпалатном парламенте, проект конституционной реформы, которая остановилась посреди дороги?.. Я не помню ни одного проекта Медведчука, который бы завершился реализацией. Как ни парадоксально, но эти проекты были слишком хороши.

Никогда не голосуют за слишком плохое или за слишком хорошее. Может, его проекты были хороши с юридической точки зрения, но были нереальны с политической точки зрения. Несмотря на неоспоримую гениальность Медведчука как юриста, интригана и царедворца, даже он вряд ли способен придумать вещи, за которые будут голосовать консолидировано.

Конституционная реформа будет внедряться путем референдума. Тот, кто первый заявит о референдуме, и получит право первой ночи.

Андрей Ермолаев:

БЮТОВЦЫ, КАК ПЕРЕХВАТЧИКИ, СТРЕМЯТСЯ ЗАБРАТЬ У ПРЕЗИДЕНТА ИНИЦИАТИВЫ

Думаю, Конституционная комиссия будет создана. И не только потому, что она рассматривается как некая легитимная альтернатива конституционному собранию, которое созывал Президент и которое, к сожалению, не оправдало своей высокой миссии достичь компромисса. Но еще и потому, что это единственный сейчас легитимный способ достичь нового компромисса. Иначе конституционный процесс вообще может зайти в тупик. Поэтому Конституционная комиссия нужна всем игрокам как разумный выход из тупика.

Необходимо совершенствовать Конституцию, необходимо выйти не на проекты партий, а на законопроект, который будет предметом обсуждения законодателей и Президента как субъекта законодательной инициативы.

Что будет взято за основу? Существуют ли некие тайные наработки? На мой взгляд, это носит больше спекулятивный характер. Позиция БЮТ понятна – они занимаются активной пропагандистской работой и, конечно, как перехватчики, стремятся забрать у Президента заявленные инициативы, декларируют свои позиции и на фоне неудавшихся конституционных сборов говорят, что у них все нормально, у них будет триста голосов.

На мой взгляд, пока ненормально, у каждого из субъектов парламента есть как минимум свои наработки, как максимум – документы на уровне законопроектов. Конституционная комиссия может выполнить роль своеобразного буфера, в рамках которого все наработки, включая президентский, могут быть взяты к рассмотрению. А задача комиссии будет сводиться к тому, чтобы выработать общую платформу.

Возможна ли общая платформа? На мой взгляд, да. Прежде всего, потому, что, несмотря на предыдущие заявления и декларации, конституционные сборы представили законопроект, который тоже был направлен на совершенствование парламентско-президентской модели. В рамках этой модели сохраняется пост Президента, изменяются полномочия, концентрируется политическая власть в руках парламента, сохраняется коалиционный механизм, формируется стройная исполнительная вертикаль, но Президент усиливается за счет судебной ветви. По сути, в этом направлении ведется работа и у «регионалов». Возможно, дискуссия будет в отношении набора процедурных полномочий, связанных с компетенцией Президента по формированию тех или иных структур, силовой или судебной сфер.

Документы, которые выставлены в Интернете, неполноценны. Это сравнительные таблицы, а лучше иметь дело с концепциями. То, что предлагается БЮТ, – это тоже не парламентская модель, это парламентско-президентская модель. В законопроекте БЮТ очень много ограничений компетенций Президента, связанные с его обязанностями как Главы государства. И это будет предметом пересмотра и торгов.

Так что комиссия будет, но торги впереди, и желательно, чтобы в этой работе принял участие Президент.

Предвижу, что в обсуждении будет конкуренция за важные мелочи. Будет дискуссия о реальных процедурных и полномочных возможностях Президента и правительства в рамках будущей более совершенной парламентско-президентской модели. Но большого спора, который предлагался со стороны БЮТ, не получается. Поскольку, на мой взгляд, все силы предлагают свой вариант парламентско-президентской модели, все выкатывают подходы, схожие по направлению, но различающиеся в существенных, но мелочах. И это можно решать только через дискуссию в Конституционной комиссии и через выход на единый законопроект. Полагаю, что до осени существенных изменений не произойдет.

Опрашивала Маша Мищенко