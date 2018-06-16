Украинский интерес. Перспективы в Совбезе, голландский отчет и откровения Кремля

Украинская дипломатия взяла ожидаемую высоту: наша страна стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН, и на протяжении двух ближайших лет сможет активнее артикулировать свою позицию в Объединенных Нациях. Россия активно боролась не столько против избрания нашей страны (от своей группы она была безальтернативной), сколько за уменьшение количества стран, готовых поддержать Украину. Эта затея провалилась, и теперь украинской делегации предстоит продемонстрировать наступательный характер работы. Не исключено, что сменится постоянный представитель Украины при ООН.

Работы на международной арене для украинских дипломатов определенно прибавится. Обнародование отчета Совета безопасности Нидерландов о причинах гибели "Боинга-777" пусть не назвало напрямую виновных, но вряд ли оставило у кого-нибудь сомнения, что убийцами 298 пассажиров и членов экипажа этого рейса стали те, кто отправил сепаратистам на Донбасс ЗРК "Бук". Полагаю, что выводы не выглядели бы столь однозначными, если бы Россия не пыталась изо всех сил поставить дымовую информационную завесу вокруг отчета голландцев. Излишнее усердие россиян привело к тому, что министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил о том, что Россия намеренно пытается запутать мир в обстоятельствах гибели пассажирского лайнера. Так что отказ Голландии от создания трибунала для расследования преступления при участии ООН – это не «зрада», а осознание существующих реалий.

Россия не собирается ни признавать свою вину за уничтожение пассажирского лайнера, ни выполнять Минские соглашения. Владимир Путин утверждает, что «нелепо требовать от России выполнения Минских договоренностей». Очевидно, что эта риторика во многом внутреннего потребления, но вызывает интерес другой вопрос: готовы ли страны Запада к новому витку санкций, если Россия продолжит вести себя столь вызывающее. Ангела Меркель подчеркнула, что санкции сохранятся до полного выполнения Минских соглашений, под которым подразумевается вывод с территории Донбасса иностранных войск и восстановление Украиной контроля над российско-украинской границей. Со своей стороны, Сергей Лавров дал понять, что Москва не намерена выполнять "приграничный" пункт Минских соглашений до воплощения в жизнь ее планов относительно судьбы Донбасса.

Украина тем временем начала покупать российский газ, чему во многом способствовала позиция Европейского Союза, заинтересованного пережить зиму без энергетических потрясений. И, надо сказать, Брюссель способствует усилению энергетической независимости не только на словах. Польша и страны Балтии подписали договор о строительстве соединяющего их газопровода, призванного избавить балтийские государства от зависимости от российского газа. Вкупе с началом поставок саудовской нефти в Польшу можно говорить о постепенном усилении ее позиций как потенциального энергетического хаба Центральной Европы. И Киеву имеет смысл начать более интенсивный диалог с Варшавой о сотрудничестве.

Евгений Магда