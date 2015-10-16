Нардепа Березу обвиняют в подделке документа о высшем образовании
Народный депутат Борислав Береза может не иметь высшего образования.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Клим Братковский, приведя как доказательство три судебных решения по этому вопросу.
При этом стоит отметить, что в текстах судебных решений фамилии Березы нет, однако юрист утверждает, что речь идет о документах именно этого человека.
Известно, что во время регистрации кандидатом в народные депутаты Украины якобы Береза предоставил в Центральную избирательную комиссию документ о получении высшего образования - диплом об окончании Киевского национального экономического университета.
Читайте такжеЖурналисты обвиняют нардепа от БПП в подделке документов – СМИ
Однако в документах суда отмечается, что указанный бланк диплома специалиста не мог быть изготовлен на полиграфкомбинате "Украина" в 1995 году и соответствовать указанным в данном бланке реквизитам.
"По данным КНЭУ им.В.Гетьмана, ЛИЦО_4 не значится среди выпускников данного заведения, диплом указанной серии и номера выпускникам учебного заведения не выдавался", - отмечается в документе.
Береза Борислав Ефимович - образование высшее - или Второй Дохтор Пи или план "Б""Установлено, что гражданином ОСОБА_4 под ...Posted by Клим Братковский on 16 октября 2015 г.