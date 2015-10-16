Нардепа Березу обвиняют в подделке документа о высшем образовании

Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Клим Братковский, приведя как доказательство три судебных решения по этому вопросу.

При этом стоит отметить, что в текстах судебных решений фамилии Березы нет, однако юрист утверждает, что речь идет о документах именно этого человека.

Известно, что во время регистрации кандидатом в народные депутаты Украины якобы Береза предоставил в Центральную избирательную комиссию документ о получении высшего образования - диплом об окончании Киевского национального экономического университета.

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Однако в документах суда отмечается, что указанный бланк диплома специалиста не мог быть изготовлен на полиграфкомбинате "Украина" в 1995 году и соответствовать указанным в данном бланке реквизитам.

"По данным КНЭУ им.В.Гетьмана, ЛИЦО_4 не значится среди выпускников данного заведения, диплом указанной серии и номера выпускникам учебного заведения не выдавался", - отмечается в документе.