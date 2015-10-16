В коррумпированной системе не может быть честных политиков – Корбан

«У нас нет ни одного честного политика, потому что в коррумпированной системе не может быть честных политиков – в парламенте, например, они все зарабатывают, к сожалению, очень мало», – сказал Корбан в ходе национального форума «Местные выборы: честно о деньгах в политике».

Отвечая на вопрос ведущего, откуда деньги у партии УКРОП», Корбан рассказал, что партия финансируется представителями бизнеса. «Я раньше никогда не был в политике, я занимался бизнесом. Свои деньги мы заработали в тех условиях, в которых находилась вся страна», – отметил он, добавив, что на нынешних местных выборах от УКРОПа по всей Украине баллотируются тысячи кандидатов. В ходе обсуждения вопроса, как можно сделать бюджеты городов честными и прозрачными, Корбан заявил, что нынешняя бюджетная система эффективно не работает, «никто не в состоянии ее проконтролировать» и поэтому ее надо демонтировать.

«В бюджетном процессе черт ногу сломит: общий фонд, специальный фонд, бюджетные статьи, каждый бюджет на каждой сессии можно корректировать; мы можем его опубликовать, а на следующей сессии его тоже откорректируют. Послушайте, это все советская форма управления, советская форма бюджетирования, советская форма отчетности и опубликования. И никакие общественные организации не смогут ее проконтролировать – они не в состоянии это даже прочесть», – сказал он.

«Пока в стране действует двуканальная бюджетная система, этот процесс не будет прозрачным. Потому что если бы города оставляли заработанные деньги у себя, а не отдавали их в центральный бюджет, чтобы потом оттуда выпрашивать, как это сегодня происходит, то, поверьте мне, – была бы и прозрачность, и община смогла бы это все контролировать», – заявил Корбан.