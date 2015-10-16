Олейник: "Видродження" является идеологической социал-демократической партией

Партия «Видродження» по своему идеологическому наполнению является социал-демократической, а один из ключевых принципов ее экономической политики – социальная ориентированность, в рамках которой наиболее обеспеченные граждане гарантируют опеку над наименее обеспеченными.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «2+2» заявил кандидат в депутаты Днепропетровского областного совета от партии «Відродження» Святослав Олейник.

«Суть нашей социально ориентированной экономической политики такова, что часть общества, имеющая достаток, думает о своих согражданах, – малообеспеченных людях, которые на протяжении последних 25 лет были выброшены за борт украинского государства», - заявил Олейник.

Он отметил, что люди, нуждающиеся в помощи, должны получать опеку и защиту от государства.

«Те, кто не в силах себя сегодня обеспечить, должны получить опеку сначала от богатых людей, а затем и от государства и местных советов. Это и есть та формула, которая позволяет нам разрешить конфликт между 70% людей, которые живут с крайне невысокими доходами, и той частью общества, которая ведет собственный бизнес и имеет достаток», - подчеркнул Олейник.