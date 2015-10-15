"УКРОП" призывает политические партии и экспертов присоединиться к "Хартии вольных городов"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после подписания хартии.

"Мы подписали "Хартию вольных городов Украины". Что это значит? Мы пока предлагаем два принципа, которые необходимы для формирования вольных, свободных городов. Прежде всего, это формирование нижнего звена власти, так называемых громад, сообществ, которые и есть основой самоуправления", - заявил Корбан.

Еще одним важным принципом он назвал "одноканальную систему финансирования, которая сегодня отсутствует в стране".

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Корбан пояснил, что в Украине сегодня существует двуканальная система финансирования, когда города и районы зарабатывают основные средства, которые должны наполнять бюджет, но эти средства направляются в центральный бюджет, после чего на местах остается недостаточное количество денег, и города вынуждены обращаться к центральным органам власти за помощью.

"Дальше мы эту инициативу будем расширять. Мы приглашаем всех субъектов политического процесса, которые есть в стране, всех специалистов, экспертов, которые занимаются проблемами урбанистики, принять участие в наших конференциях, подписать "Хартию вольных городов" и начать действительно формировать настоящее самоуправление в Украине", - заявил Корбан.

Вместе с тем, он отметил, что данная инициатива открыта для всех политических партий, кроме "Оппозиционного блока".

"Мы не считаем эту партию партией, которая может вообще принимать участие в формировании, так сказать, политикума в Украине. Это пятая колона Кремля, и мы надеемся, что мы ее переживем", - сказал Корбан.