В Мариуполе "регионалы" и "коммунисты" работают на срыв выборов – УКРОП Мариуполя

Назначенная «регионалами» председатель городской избирательной комиссии Ирина Юрина, представительница партии «Новое государство», в составе которой идут на местные выборы украинские коммунисты, изначально не включила вопрос печати бюллетеней в повестку дня заседания городской ТИК.

А когда после настоятельных требований представителей УКРОПа и других демократических сил вопрос таки решили рассматривать, Юрина не явилась на заседание. 2/3 членов комиссии приняли решение проводить заседание самостоятельно в БК «Металлург». Однако частная охрана их туда не пустила, мотивируя приказом «Метинвест Холдинга». Члены комиссии были вынуждены «заседать» вечером на улице под дождем.

Несмотря на это, как рассказал кандидат на должность Мариупольского городского головы от УКРОПа Роман Соколов, срыв выборов удалось предотвратить. «Две трети членов комиссии, принимавшие участие в заседании, успели до полуночи (как требовало законодательство) принять решение, что бюллетени будут печататься на государственном предприятии «Заря» в Киеве.

Также решили обратиться в ЦИК и указать на противоправные действия председателя мариупольской городской избирательной комиссии», – сообщил Роман Соколов.