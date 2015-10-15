Защитники Украины должны получить от государства полный сервис - Корбан

Об этом он заявил в эфире программы «О политике» на телеканале Эспрессо.TV.

«Люди, которые нас защищали и защищают, от государства должны получить полный сервис. Они не должны никуда ходить», – сказал политик.

По его мнению, бойцы АТО должны иметь возможность получить такой сервис при предъявлении минимального количества справок.

Геннадий Корбан подчеркнул, что у военкоматов должна быть база данных, в которой будет содержаться информация о том, где человек воевал, проходил службу.

«Система военкоматов – прекрасная логистическая цепь, на базе которой можно построить все что угодно и даже сделать, как минимум, реабилитационные кабинеты, чтобы брать этих людей на учет», – сказал политик.

Он разъяснил: «Для этого всего лишь нужно сделать вынесенное рабочее место с одним компьютером, а базы данных сделать совместными. Из штаба АТО должны предоставить информацию, из соответствующих частей, а военкоматы – занести в базу».