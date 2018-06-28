Вехи недели: Тимошенко хочет от Ющенко отчета, Турчинов занимается архитектурой
Тимошенко потребовала от Ющенко отчета за три года президентства... Балога зафиксировал подготовку премьера к отставке…
|Ющенко, Тимошенко
Всему причиной – инфляция. Обещанного правительством кардинального снижения инфляционных показателей не случилось, и Виктор Ющенко уже с металлом в голосе требует от Кабинета Министров заниматься не конституционными изменениями и выборами в Харькове, а укротить инфляцию. Виктор Балога обнаружил причинно-следственную связь между неспособностью правительства навести порядок в экономике и подготовкой Тимошенко к отставке. По мнению премьера, роковую роль в удешевлении национальной валюты сыграли овощи. К радости Юлии Владимировны, как раз начинается ягодно-фруктово-овощной сезон, но ей все равно стоит подумать над тем, как воплотить в жизнь обещание за полгода справиться с надоевшей всем инфляцией.
|Андрей Портнов
Впрочем, у Юлии Владимировны есть и другие заботы. Например, реформирование Конституции. В заботливо «слитом» в СМИ проекте «сердечных» конституционных изменений президентские полномочия урезаны до неприлично малого объема. Премьер, согласно планам тимошенковцев, будет не только возглавлять правительство, но и руководить внешней политикой, получит право внеочередного созыва парламентской сессии, с главой Кабинета Министров будет согласовываться назначение премьер-министра Автономной Республики Крым. Бютовские конституционалисты все будто нарочно сделали, чтобы подтвердить недавний тезис Ющенко «Парламентская республика – это республика премьера». Добавив от себя только фамилию главы правительства.
Тимошенко в нетерпении даже пообещала, что сразу после возвращения парламента к работе проект конституционных изменений будет проголосован конституционным же большинством. Одернуть премьера никто не решился, и Юлия Владимировна добавила тезис о необходимости отчета Виктора Ющенко за три года пребывания у власти. Наверное, это еще не война, а такая борьба за мир на Печерских холмах, от которой структура власти ходуном ходит. Например, первый вице-премьер Александр Турчинов, словно играя роль «доброго следователя», заранее согласен, чтобы Президент доработал год своих полномочий без досрочных выборов. Добрый самаритянин Александр Валентинович прекрасно понимает, что в условиях кризиса ситуация в стране окажется плохо контролируемой, возможны сюрпризы. Поскольку Турчинов уверен, что инициированные БЮТ изменения Основного Закона заложат фундамент политической архитектуры страны лет на 50, то в процессе их обсуждения лучше резких движений не делать.
|Игорь Криль
Очень любопытным в последнее время стало поведение представителей Партии регионов. Они изо всех сил дезавуируют информацию о своей готовности безоговорочно стать партнером БЮТ в деле реформирования Конституции. Наоборот – устами Андрея Клюева пообещали позволить коалиции продемонстрировать свой потенциал во время решения кадровых вопросов. Логика Виктора Януковича сотоварищи понятна: пребывание в оппозиции, пусть и в пассивном состоянии, чудесным образом идет «регионалам» на пользу. Они определенно вдохновлены данными социологических исследований, фиксирующих падение популярности Юлии Тимошенко и БЮТ. Возможно, Виктор Федорович ждет момента, чтобы власть в стране просто лежала на земле, дабы поднять ее без излишних усилий?
|Юрий Лужков
По всей видимости, именно социологические данные заставили Александра Турчинова предположить, что БЮТ таки будет формировать большинство в Киевсовете вместе с Блоком Кличко и НУ–НС. Неприятным открытием для бютовских штабистов стала практическая неспособность рейтинга Александра Валентиновича сделать существенный прорыв, несмотря на серьезные финансовые влияния в агитационную кампанию. С другой стороны, Виталий Кличко продолжает добиваться от представителей демократического лагеря поддержки своей кандидатуры в качестве единого кандидата в мэры. И начавшаяся неделя станет для него моментом истины.
Евгений Магда