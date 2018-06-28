Вехи недели: Тимошенко хочет от Ющенко отчета, Турчинов занимается архитектурой

Отдохнувшие политики резко прибавили радикализма в заявлениях. Юлия Тимошенко потребовала от Виктора Ющенко отчета за три года президентства, Александр Турчинов считает, что бютовский проект Конституции определит архитектуру страны на 50 лет, а Виктор Балога зафиксировал подготовку премьера к отставке.

Всему причиной – инфляция. Обещанного правительством кардинального снижения инфляционных показателей не случилось, и Виктор Ющенко уже с металлом в голосе требует от Кабинета Министров заниматься не конституционными изменениями и выборами в Харькове, а укротить инфляцию. Виктор Балога обнаружил причинно-следственную связь между неспособностью правительства навести порядок в экономике и подготовкой Тимошенко к отставке. По мнению премьера, роковую роль в удешевлении национальной валюты сыграли овощи. К радости Юлии Владимировны, как раз начинается ягодно-фруктово-овощной сезон, но ей все равно стоит подумать над тем, как воплотить в жизнь обещание за полгода справиться с надоевшей всем инфляцией.

Верный соратник Тимошенко Андрей Портнов продолжает вести позиционные бои с Валентиной Семенюк-Самсоненко за Фонд госимущества. Отдадим должное борцам за право руководить приватизацией государственного имущества: на личности друг друга они не переходят. Андрей Владимирович предпочитает критиковать Виктора Ющенко и руководителя его Секретариата Балогу, используя при этом обороты речи, напоминающие о целесообразности сохранения депутатской неприкосновенности. Валентина Петровна делает ставку на критические выпады в адрес Юлии Тимошенко, хорошо понимая, что это сегодня ее главное и наиболее эффективное оружие. Обе стороны перетягивания Фонда госимущества пребывают в тревожном ожидании 20 мая, на которое Портнов назначил приватизацию Одесского припортового завода. И.о. председателя ФГИ утверждает, что премьер лично общается с инвесторами, призывая их принять участие в конкурсе. Идиллическая картина получается, даже досадно будет, если какой-то заштатный суд запретит приватизационный праздник на правительственной улице.

Впрочем, у Юлии Владимировны есть и другие заботы. Например, реформирование Конституции. В заботливо «слитом» в СМИ проекте «сердечных» конституционных изменений президентские полномочия урезаны до неприлично малого объема. Премьер, согласно планам тимошенковцев, будет не только возглавлять правительство, но и руководить внешней политикой, получит право внеочередного созыва парламентской сессии, с главой Кабинета Министров будет согласовываться назначение премьер-министра Автономной Республики Крым. Бютовские конституционалисты все будто нарочно сделали, чтобы подтвердить недавний тезис Ющенко «Парламентская республика – это республика премьера». Добавив от себя только фамилию главы правительства.

Тимошенко в нетерпении даже пообещала, что сразу после возвращения парламента к работе проект конституционных изменений будет проголосован конституционным же большинством. Одернуть премьера никто не решился, и Юлия Владимировна добавила тезис о необходимости отчета Виктора Ющенко за три года пребывания у власти. Наверное, это еще не война, а такая борьба за мир на Печерских холмах, от которой структура власти ходуном ходит. Например, первый вице-премьер Александр Турчинов, словно играя роль «доброго следователя», заранее согласен, чтобы Президент доработал год своих полномочий без досрочных выборов. Добрый самаритянин Александр Валентинович прекрасно понимает, что в условиях кризиса ситуация в стране окажется плохо контролируемой, возможны сюрпризы. Поскольку Турчинов уверен, что инициированные БЮТ изменения Основного Закона заложат фундамент политической архитектуры страны лет на 50, то в процессе их обсуждения лучше резких движений не делать.

Уверенность в светлом конституционном будущем отказываются разделять партнеры БЮТ по коалиции демократических сил. Если в праздничную неделю Тимошенко и ее соратников атаковал только Игорь Криль, борющийся за славу «Единого Центра», то накануне Дня Победы он получил серьезное подкрепление. Положения коалиционного соглашения союзникам цитировал, призывая их одуматься, лидер фракции НУ–НС Вячеслав Кириленко, выказывали обеспокоенность излишней энергичностью БЮТ «нашеукраинцы» и члены «Народной самообороны». Интересно, что Президент Ющенко предпочел отмолчаться. Не исключено, что ответ Тимошенко он даст 13 мая, во время провозглашения президентского послания в Верховной Раде.

Очень любопытным в последнее время стало поведение представителей Партии регионов. Они изо всех сил дезавуируют информацию о своей готовности безоговорочно стать партнером БЮТ в деле реформирования Конституции. Наоборот – устами Андрея Клюева пообещали позволить коалиции продемонстрировать свой потенциал во время решения кадровых вопросов. Логика Виктора Януковича сотоварищи понятна: пребывание в оппозиции, пусть и в пассивном состоянии, чудесным образом идет «регионалам» на пользу. Они определенно вдохновлены данными социологических исследований, фиксирующих падение популярности Юлии Тимошенко и БЮТ. Возможно, Виктор Федорович ждет момента, чтобы власть в стране просто лежала на земле, дабы поднять ее без излишних усилий?

Между тем празднование 225-й годовщины создания Черноморского флота России еще раз доказало, что украинской власти сегодня позарез необходима консолидация. Мэр Москвы Юрий Лужков, презрев предупреждение СБУ, вновь публично усомнился в принадлежности Севастополя Украине. Если у кого-то и были иллюзии насчет изменения внешнеполитической стратегии Кремля после смены его хозяина, то Лужков их быстро развеял.

По всей видимости, именно социологические данные заставили Александра Турчинова предположить, что БЮТ таки будет формировать большинство в Киевсовете вместе с Блоком Кличко и НУ–НС. Неприятным открытием для бютовских штабистов стала практическая неспособность рейтинга Александра Валентиновича сделать существенный прорыв, несмотря на серьезные финансовые влияния в агитационную кампанию. С другой стороны, Виталий Кличко продолжает добиваться от представителей демократического лагеря поддержки своей кандидатуры в качестве единого кандидата в мэры. И начавшаяся неделя станет для него моментом истины.

Евгений Магда