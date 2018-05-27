О роли дерьма в украинской политике

Украинская политика – дерьмо. Это понимают почти все. Но во вторник в том, что это настолько натурально, могли убедиться журналисты и случайные прохожие в самом центре столицы.

Группа молодых людей дала пресс-конференцию о том, что они, мол, некоторое время были участниками акции партии “Пора” в палаточном городке, а им за это банально не заплатили. Мол, плохие ребята, те, кто не заплатил, обманывают молодежь, вселяют в нее сплошное разочарование.

Опустим возможные сентенции относительно того, могло ли здесь пахнуть какой-то верой в идеалы, если молодые люди действительно приходят в палаточный городок за деньги.

Опустим рассуждение относительно того, кто в этой ситуации прав. Теоретически действительно может быть так, что “пористы” деньги обещали, но “кинули”. Но с не меньшей, если не большей вероятностью можно сказать, что молодые люди сознательно клевещут на “Пору”.

Но интереснее то, что было дальше.

Один из участников пресс-конференции – симпатичный юноша в модном костюме, вышел на улицу. Вернее, на площадь – Европейскую. К нему подбежал незнакомец и вылил на него ведро дерьма. Да, настоящего дерьма, имеющего жидкую консистенцию и выразительный запах.

Если бы потерпевший, вернее, облитый юноша, был опытным политиком, он бы, видимо, отделался какой-нибудь шуткой, перевел стрелки на поливальщиков, да и ретировался. Наш же юноша пошел к телекамерам и начал раздавать интервью. Добрых полчаса он стоял перед камерами и фотоаппаратами и разглагольствовал о том, как некрасиво делают те, кто полил его дерьмом.

Потом он начал гоняться за другими молодыми людьми, судя по всему, “пористами”, пытаясь обнять их. Те убегали от него, потому что как-то не очень приятно обниматься с человеком, от которого сильно пахнет.

В таком виде облитый с ног до головы дерьмом, с натуральным запахом, он раздал множество интервью, попозировал перед всеми телекамерами.

А затем добросердечные люди вытянули шланг, и парень начал мыть свой модный пиджак под прицелом тех же телекамер и фотоаппаратов.

Вот такая она украинская политика. Честности, искренности и порядочности в ней пока еще немного. Но дерьмо в ней натуральное.

Олександр Калениченко