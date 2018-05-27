“Пора” записалась в миротворцы

Гражданская партия “Пора” взялась примирять противоположные политические лагеря. В столичном Мариинском парке, где, как известно, голубеют, желтеют, белеют и краснеют палаточные городки “Поры”, БЮТ и Партии регионов, “пористы” решили провести общественные слушания на тему “Влияние уличных акций на принятие политических решений”, пригласив представителей всех лагерей.

Больше всего, понятно, было самой “Поры” в желтых футболках. Чуть меньше – в белых (БЮТ) и оранжевых. Что касается активистов Партии регионов, их пришли единицы, несмотря на то, что именно голубые буквально оккупировали территорию парка.

Недавно “желтые” мирили голубых с собой с помощью футбольного матча и решили продолжить эту миротворческую пиар-акцию. Правда, в этот раз общение пошло тяжело. Бегать за мячом – как-то проще...

Обсудив влияние общественных акций на политиков, диспутанты сбились на тему единенья украинцев – синих и оранжевых, схидняков и западенцев. Долго говорили о красоте, добре и любви. О языке и о Боге... Выглядело как-то слишком идиллически, кроме таких эпизодов: представитель БЮТ призывает со сцены: “Давайте подумаем, что может нас всех объединить!” Ответ одного из “регионалов”: “Ничего!”

Совсем разрушила идиллию госпожа в синей накидке, выйдя поспорить. Жестко и несколько агрессивно она перешла на личности и стала ругать оппонентов. Янукович – хороший, ваши все плохие, а вы все – бездельники...

Как-то пытался исправить ситуацию вокалист группы “Мандри” Фома, которого задела такая “дискуссия” и которому не терпелось выразить возмущение политической ситуацией. Он был ко всем чрезвычайно толерантен и стал наибольшим консолидатором в таком противостоянии. Говорил, как пел, и сорвал больше всего аплодисментов.

Эффект от его выступления, однако, испортила другая голубая активистка, которая первым делом заявила, что перед выборами 2004 года “Пора” готовилась к военным действиям: “Чего вы смеетесь, это по телевизору показывали! – возмущалась она реакцией публики”. И продолжила в духе своей предшественницы: Восток не хочет объединяться, американцы плохие, Янукович – наш премьер. После чего она, последняя из восточного лагеря, покинула дебаты.

“Это же нужно – как “пропесочили” мозги несчастным," – нервно закуривая, сказал знакомый музыкант.

Дмитрий Стаховский