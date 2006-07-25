Депутат Зварич чувствует себя дураком в связи с решением ВР

Представитель фракции «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ не исключает, что сегодняшнее решение Верховной Рады относительно отмены постановления об отставке правительства Юрия ЕХАНУРОВА может повлиять на позицию Президента Украины, в том числе и относительно роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Р.ЗВАРИЧ отметил, что более бессмысленного решения он еще не видел. «Я сейчас чувствую себя дураком. Я думаю, что так себя должен чувствовать каждый народный депутат, потому что если он так не чувствует себя, то он еще глупее. Нельзя настолько оглупляться», - сказал он.

По словам Р.ЗВАРИЧА, это решение парламента и любое другое решение, которое нагнетает ситуацию в Украине, может осложнить отношения между институтом Верховной Рады и Президентом.

На вопрос, может ли это ускорить решение Президента о роспуске парламента, Р.ЗВАРИЧ ответил: «Верховная Рада успешно идет этим путем как раз сейчас. Я всегда говорю: если Верховная Рада будет упрямо демонстрировать свою нелепость, недееспособность, то вывод будет очевидным для всех».

В то же время он отметил, что «Наша Украина» готова к диалогу ради объединения страны, она готова сотрудничать со всеми политическими силами – коммунистами, социалистами, БЮТ, Партией регионов и ради Украины, ради ее объединения готова вступить даже в коалицию.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня приняла постановление парламента об отмене постановления от 10 января 2006 года об отправке в отставку премьер-министра Ю.ЕХАНУРОВА и членов Кабинета Министров Украины. За это решение проголосовали 239 народных депутатов из 303, зарегистрированных в зале.