Депутат Зварич чувствует себя дураком в связи с решением ВР
А депутат, который не чувствует себя дураком, - еще глупее, заявил он
Представитель фракции «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ не исключает, что сегодняшнее решение Верховной Рады относительно отмены постановления об отставке правительства Юрия ЕХАНУРОВА может повлиять на позицию Президента Украины, в том числе и относительно роспуска парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Р.ЗВАРИЧ отметил, что более бессмысленного решения он еще не видел. «Я сейчас чувствую себя дураком. Я думаю, что так себя должен чувствовать каждый народный депутат, потому что если он так не чувствует себя, то он еще глупее. Нельзя настолько оглупляться», - сказал он.
По словам Р.ЗВАРИЧА, это решение парламента и любое другое решение, которое нагнетает ситуацию в Украине, может осложнить отношения между институтом Верховной Рады и Президентом.
На вопрос, может ли это ускорить решение Президента о роспуске парламента, Р.ЗВАРИЧ ответил: «Верховная Рада успешно идет этим путем как раз сейчас. Я всегда говорю: если Верховная Рада будет упрямо демонстрировать свою нелепость, недееспособность, то вывод будет очевидным для всех».
В то же время он отметил, что «Наша Украина» готова к диалогу ради объединения страны, она готова сотрудничать со всеми политическими силами – коммунистами, социалистами, БЮТ, Партией регионов и ради Украины, ради ее объединения готова вступить даже в коалицию.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня приняла постановление парламента об отмене постановления от 10 января 2006 года об отправке в отставку премьер-министра Ю.ЕХАНУРОВА и членов Кабинета Министров Украины. За это решение проголосовали 239 народных депутатов из 303, зарегистрированных в зале.