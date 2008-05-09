Даже возле общего памятника воинам СА и УПА извиняться не спешат

9 мая первый в Украине памятник, установленный в память о погибших воинах Советской Армии и Украинской Повстанческой Армии, собрал возле себя на торжественный митинг жителей села Плоская Острожского района Ривненской области.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник, который построен в центре села по инициативе сельской общины еще в 2004 году, на протяжении последних лет стал своеобразным символом примирения жителей села, которые во время Второй Мировой войны воевали по разные стороны баррикад.

Как сообщил УНИАН бывший председатель села Плоски Юрий ЧУМАК, деньги на памятник собирали всей общиной. На нем высечены в алфавитном порядке 132 фамилии погибших земляков, воевавших в Советской Армии и УПА. При установлении памятника все было сделано, чтобы никого не оскорбить, - относительно его оформления был проведен опрос жителей села.

Один из инициаторов сооружения этого памятника, бывший связной УПА Теофил ДУКАН отмечает, что даже сейчас извиняться воины обеих сторон не спешат, хотя, на его взгляд, примирение нужно.

Жители села Плоски гордятся тем, что это был первый в Украине памятник, который символизировал примирение ветеранов. В настоящее время такие мемориалы также открыты в селе Александрия Ривненского района и в некоторых других населенных пунктах области.

Как сообщал УНИАН, 8 мая во время специального телепроекта канала «Украина» «Великая Отечественная война: уроки для Украины» Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил надежду, что ветераны Великой Отечественной войны и воины Украинской Повстанческой Армии подадут друг другу руки. Президент также положительно отнесся к инициативе, высказанной одним из участников программы, относительно создания общего памятника советским воинам и воинам УПА с подписью “Они воевали за Родину”. В.ЮЩЕНКО пообещал провести консультации с ветеранами, чтобы реализовать эту идею.