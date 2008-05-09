Совместный морской парад в Севастополе таки будет

Россия и Украина согласовали формат праздничных мероприятий, посвященных 225-летию Черноморского флота России, которое будет отмечаться 11 мая, сообщил журналистам в пятницу глава Севастопольской горадминистрации Сергей КУНИЦЫН, передает Газета.RU.

«Мы сегодня подчистили небольшие накладочки. Могу с радостью заверить вас, что в день 225-летия флота все будет хорошо», - сказал С.КУНИЦЫН.

«Мы неоднократно разговаривали с Виктором Степановичем ЧЕРНОМЫРДИНЫМ (посол России в Украине) и пришли к общей позиции. Украина и Россия, два флота и их командующие вместе встретили сегодняшний праздник, мы вместе встретим и юбилей Черноморского флота», - сказал глава городской администрации.

По его словам, парад кораблей и военно-спортивный праздник на территории Севастопольской бухты состоятся, при этом проезд российских БТР по улицам Севастополя будет отменен.

Как сообщал УНИАН, руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ 6 мая заявил, что в МИД Украины считают, что празднование 225 годовщины Черноморского флота Российской Федерации должно проходить на объектах ЧФ РФ.

Он отметил, что ЧФ России базируется на одном из территориально-географических участков Севастополя, а Севастополь не является базой ЧФ. «Мы исходим из того, что празднование годовщины Черноморского флота должно проходить на объектах Черноморского флота», - сказал В.КИРИЛИЧ. «Широкое пространственное прохождение военной техники по городу – это уже военный парад, а это является элементом идеологическим», - добавил он.

Служба безопасности Украины 7 мая, также выступила против проведения в Севастополе военного парада Черноморского Флота России по случаю очередной годовщины его создания.