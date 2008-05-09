Ющенко предоставил статус национальных музеям истории ВОВ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предоставил статус национальных музеям истории Великой Отечественной войны.

Об этом он сказал во время выступления на торжественных мероприятиях по случаю 63-й годовщины Победы в мемориальном комплексе «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг».

В частности, по словам Президента, речь идет о музее «Государственный мемориал Букринский плацдарм» (Киевская область), Государственный историко-культурный заповедник в городе Корсунь-Шевченковский, в состав которого входит музей Корсунь-шевченковской битвы (Черкасская область), музее героической обороны и освобождения Севастополя, в состав которого входит диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» (г. Севастополь). Также статус национального Президент предоставил мемориальному комплексу «Высота Маршала Конева» (Харьковская область).