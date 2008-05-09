Ющенко нашел для губернаторов еще одну головную боль

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от руководства Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций срочно предпринять совместно с территориальными управлениями органов внутренних дел и других органов исполнительной власти безотлагательные меры, направленные на активизацию оперативно-профилактической деятельности на автодорогах, усиление контроля за дорожно-транспортной дисциплиной.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее письмо Президент направил сегодня председателю Совета министров Автономной Республики Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций.

В письме В.ЮЩЕНКО обращает внимание на ситуацию, сложившуюся на автодорогах страны. Он подчеркивает, что мероприятия по обеспечению создания безопасных условий для участников дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан, предпринятые Государственной автомобильной инспекцией МВД Украины, дали определенные положительные результаты.

Однако, по словам В.ЮЩЕНКО, на протяжении последнего месяца по сравнению с предыдущим, значительно увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Особую обеспокоенность, подчеркивает Президент Украины, вызывает резонансность, тяжесть, рецидивность и вызывающее поведение лиц, их совершивших.

О результатах принятых мер глава государства просит проинформировать его лично в 10-дневной срок.