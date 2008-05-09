Регионалы открестились от общего проекта с БЮТ

Фракция Партии регионов намерена подать в Верховную Раду свой проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины на следующей пленарной неделе.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, в понедельник фракция ПР обсудит окончательный проект закона и соберет 150 подписей для его регистрации в парламенте.

«Проект изменений к Конституции уже практически готов и мы в понедельник на фракции будем его обсуждать», - сказал он.

В то же время А.КЛЮЕВ отказался назвать основные положения данного законопроекта. При этом, по его словам, Партия регионов настаивает на сохранении парламентско-президентской формы правления, но на четком разграничении полномочий каждой из ветвей власти.

Народный депутат также опроверг слухи, что фракция Партии регионов и БЮТ готовят совместный законопроект относительно внесения изменений в Конституцию.

«Нет ни одного совместного текста», - сказал А.КЛЮЕВ. При этом он отметил, что фракция Партии регионов будет голосовать за создание парламентской комиссии, которая будет рассматривать конституционные законопроекты.