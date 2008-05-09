Кандидат в мэры от ПР назвал условие своего перехода в Киевраду

Кандидат на должность мэра Киева и в депутаты Киевсовета от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ не исключает, что откажется от своего депутатского мандата в парламенте и останется работать в Киевсовете.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Вполне вероятно», - сказал он, отвечая на вопрос, согласится ли работать в Киевсовете.

В.ГОРБАЛЬ сказал, что все будет зависеть от окончательного состава депутатского корпуса Киевсовета.

«Посмотрим на состав. Если Юлия Владимировна останется в Киевсовете, я тоже останусь», - сказал он.