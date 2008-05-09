”Практика” Клюева не волнует ”теория” о его назначении

Народного депутата, члена фракции Партии регионов Андрейя КЛЮЕВА не заботит вопрос относительно его возможного избрания первым заместителем председателя Верховной Рады Украины.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Я безразлично отношусь к этому», - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, хочет ли он стать первым заместителем председателя ВР.

А.КЛЮЕВ объяснил это тем, что по своей сути он «больше является практиком, нежели теоретиком». А.КЛЮЕВ также отметил, что фракция Партии регионов пока окончательно не определилась с кандидатурой на эту должность.