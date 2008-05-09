Ющенко пообещал ветеранам поддержку государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил соотечественников с Днем Победы.

Как говорится в размещенном на официальном сайте главы государства обращении Президента Украины по случаю праздника, “День Победы - это один из самых величественных праздников нашего народа. Он напоминает нам об отваге и великой силе духа защитников Отчизны, которые прошли через горнило кровавого военного противостояния, чтобы отстоять свободу для себя и будущих поколений”.

“Мы низко склоняем головы перед воинами разных национальностей, вероисповеданий и политических взглядов, которым не суждено было дожить до Великой Победы сорок пятого”, - говорится дальше в документе. - В военном лихолетье погибли более десяти миллионов наших соотечественников. Вечная и светлая им память”.

Обращаясь к ветеранам В.ЮЩЕНКО отметил: “Вы придаете нам воодушевления, веры и уверенности, является примером мужества и патриотизма для молодежи. От всего сердца выражаю вам, уважаемые победители, искренние слова сыновней благодарности за ратный подвиг, тяжелый труд, за то, что лучшие годы своей жизни вы отдали служению Родине”.

Он также заверил, что как Президент страны, будет делать все “для того, чтобы вы чувствовали постоянную поддержку со стороны государства. Чтобы на заслуженном отдыхе могли сполна воспользоваться социальными гарантиями, не остались один на один со своими проблемами”. Глава государства выразил уверенность, что “из многих безотлагательных задач, стоящих перед нашим обществом, одной из важнейших является обеспечение ежедневной заботы о ветеранах войны”.

“Все действия Правительства, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления должны быть направлены на повышение пенсионных выплат, улучшение медицинского, санаторно-курортного, транспортного и бытового обслуживания ветеранов войны и труда”, - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО искренне поздравил всех участников борьбы с фашистскими захватчиками, весь Украинский народ с праздником Победы и пожелал доброго здоровья, долгих и счастливых лет, мира и благосостояния.