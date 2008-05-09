Министр разъяснил Ющенко ситуацию на рынке зерна

Министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК проинформировал Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о ситуации на рынке зерна и мерах, требующих первоочередного решения в контексте его дальнейшего развития.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в письме к В.ЮЩЕНКО министр представил инициативы Минагропрома, которые, по оценкам экспертов, должны обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке зерна и усилить позиции Украины на мировых рынках.

Минагропром считает необходимым до конца текущего маркетингового года возобновить режим экспорта зерна без ограничений. «Для того чтобы избежать ситуаций, когда зерноторговые компании вне конкуренции смогут скупать зерно в период массовой жатвы и формировать ценовую политику на внутреннем рынке даже при условии ограничения экспорта, Министерство считает необходимым принять такие меры: предусмотреть при внесении изменений в Бюджет-2008 по программе «Формирование государственного продовольственного резерва Аграрным фондом, осуществить государственные форвардные закупки, товарные и финансовые интервенции на организованном аграрном рынке» средств в 1,3 млрд. грн. Из этой суммы 0,5 млрд. грн. должны быть выделены в мае – июле для закупки зерна (в том числе, по форвардным контрактам)”, -говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается в письме к Президенту Украины, министерство выступает за целесообразность подготовить в ходе сбора нынешнего урожая, оценки его объемов и тенденций на мировых рынках, комплекс мер по стабильному насыщению внутреннего рынка зерна на весь маркетинговый год и его регулированию.

Для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке зерна Минагропром также выступает за важность подписания Меморандума между правительством и основными зернотрейдерами о совместной ответственности сторон за формирование государственных и региональных ресурсов зерна, которые гарантируют продовольственную безопасность страны и недопущение экспорта зерна в объемах, превышающих предусмотренные балансом спроса и предложения на 2008/09 маркетинговый год.