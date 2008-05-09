Ющенко о суверенитете, истории, языке и куклах Гитлера

Украинская власть будет делать все, чтобы не допустить распространения о стране ложной информации, в том числе о продаже в Украине детям кукол Адольфа Гитлера.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время записи специального телепроекта канала «Украина» «Великая Отечественная война: уроки для Украины».

На вопрос ведущего, будет ли государство предпринимать какие-то шаги в связи с распространенной в ряде заграничных СМИ неправдивой информацией о якобы продаже кукол Гитлера, В.ЮЩЕНКО отметил: «Безусловно, будет». Он сказал, что “Украинское государство сделает все необходимые шаги для того, чтобы дезавуировать такого рода политику, такого рода шаги против нашей нации, против нашего государства”.

Глава государства подчеркнул, что и сегодня вопрос сохранения украинского суверенитета является актуальным для страны. Поэтому он убежден, что необходимо особенно заботиться об украинской истории, языке. “Наша история – это тема нашего суверенитета, тема украинского языка – это тема нашего суверенитета”, - отметил он.

Как сообщалось, информация о якобы продаже в Украине кукол А.Гитлера непосредственно детям была искажена российскими центральными каналами. Данная неправдивая информация была распространена без проверки и ссылок на первоисточники многими ведущими мировыми средствами массовой информации, в частности, BBC, DPA, Daily Mail и другими.

Как показал проведенный УНИАН мониторинг заграничной прессы, на сегодня ряд иностранных СМИ уже опровергли информацию о якобы продаже в Украине детям кукол А.Гитлера. В частности, опровержения вышли в World Students Press Canada, The Trumpet, Wikinews и других медиа. В то же время ни одно из ведущих зарубежных СМИ до сих пор не опровергло информацию, существенно портящую имидж Украины в мире.