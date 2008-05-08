Горбаль возглавит колонну Партии регионов на праздновании Дня Победы в Киеве

Завтра, 9 мая, с 8.00 до 10.00 возле станции метро «Арсенальная» в Киеве будут формироваться колонны, в состав которых войдут ветераны Великой Отечественной войны и члены районных организаций Партии регионов в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, колонну возглавят народный депутат, кандидат на пост мэра Киева, председатель Киевской городской организации Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ и представители организаций ветеранов Великой Отечественной войны.

Колонны начнут движение в направлении Парка Славы в 10.00. В 10.30 запланировано возложение цветов к обелиску Вечной Славы, а потом - к памятнику воинам-интернационалистам.

Далее запланирован переход колонн на Певческое поле, где с 12.00 по 14.30 будет проведен митинг-концерт, посвященный Дню Победы.

В 12.30 начнут работу полевые кухни.

Пресс-служба Партии регионов прогнозирует, что в мероприятиях примут участие 6 тысяч человек, из которых более 500 – ветераны Великой Отечественной войны.